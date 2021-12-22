Як уберегти дитину від коронавірусу: журналісти розповіли про найефективніші способи

В осінньо-зимовий період, коли активізуються вірусні інфекції, не кажучи вже про епідемію коронавірусу, що продовжується, більшість батьків замислюються про те, як можна захистити свою дитину. Як йдеться в статті "Фокусу", одним із найефективніших способів є експрес-тестування на коронавірус.

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Автори публікації зазначають, що регулярне тестування за допомогою експрес-тестів на виявлення антигенів коронавірусу — найпростіший, найшвидший і найбезпечніший спосіб переконатися, що дитина здорова.

"Вони продаються в будь-якій аптеці, і досить прості у використанні. А наприклад, експрес-тест Мілістан оснащений зручним тестом — ручкою з м'яким кінчиком, який не пошкоджує слизову оболонку носа при взятті матеріалу для аналізу. Відповідно, скористатися ним дитина шкільного віку зможе навіть самостійно, і вже через 15 хвилин знати, чи все гаразд із її здоров'ям. Важливо, що тестування можна робити як перед виходом із дому, так і після повернення з вулиці. А можна просто дати коробочку з тест-системою школяреві з собою, щоб він сам провів аналіз у зручний для нього час", — йдеться в публікації.

Ще один спосіб захисту, за словами журналістів, — це регулярне складання ПЛР-тестів. Однак, на думку авторів публікації, у цьому випадку час очікування результатів набагато довший, ніж у разі експрес-тестування, ПЛР-тести дорожчі.

"Ну і зрештою — це повна відсутність гарантії того, що сусід, який сидить у черзі на здачу ПЛР-тесту, не хворий на коронавірус", — йдеться в публікації.

Серед інших засобів захисту дитини журналісти також виділили такі шляхи, як догляд на повну самоізоляцію та заходи щодо підвищення імунітету школяра. Проте в першому випадку, на думку авторів публікації, це може важко позначитися на психологічному плані, як на дитині, так і на батьках. А щодо імунітету тут, за словами журналістів, треба враховувати індивідуальні особливості організму кожного школяра.

"Який з варіантів вибрати — вирішувати вам. Але об'єктивно, саме експрес-тест Мілістан на сьогодні залишається найпростішим, най безпечнішим і найзручнішим способом, як можна подбати про здоров'я своєї дитини, навіть якщо ви не поруч з нею", — резюмують автори публікації.