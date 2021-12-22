В платной камере Лукьяновского СИЗО, которую презентовал Малюська, произошла поножовщина (фото)

Адвокат потерпевшего Дарья Шевченко рассказала, что ежемесячная оплата такого места в камере составила 12 тыс. гривен.

В платной камере Лукьяновского СИЗО, которую ранее презентовал глава Минюста Денис Малюська, проbзошло нападение с ножом на заключенного, сообщает PavlovskyNews в Telegram.

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Пострадавшим оказался Максим Кириченко, который попал не в одиночную камеру: рядом находился мужчина, который сразу начал проявлять неприязнь к заключенному и высказывать надуманные претензии. Однажды он просто нанес Кириченко ножевые ранения в руку.

[ + – ] заключенный Максим Кириченко, которого ранили

Как нападающий пронес холодное оружие в камеру — неизвестно. Адвокаты Кириченко обратились по этому поводу в Государственное бюро расследований и полицию: заявления были приняты, но спустя три дня ответа не последовало.

Раненный заключенный говорит, что его заставили подписать заявление о самостоятельно нанесенных повреждениях.

Защита Кириченко 21 декабря хотела с жалобой обратиться в Департамент исполнения наказаний, но там сообщили о корпоративе и о том, что заявления уже не принимаются. В итоге жалобу приняли только после угроз адвокатов обратиться в СМИ.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська презентовал новые платные камеры в киевском СИЗО: он лично "опробовал" место заключенного, полежав на кровати.

Как известно, обычно в платных камерах есть холодильники, микроволновки, телевизоры, стационарные телефоны, Wi-Fi, кнопка экстренного вызова охраны.