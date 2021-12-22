У платній камері Лук'янівського СІЗО, яку презентував Малюська, сталася різанина на ножах (фото)

Адвокатка потерпілого Дар'я Шевченко розповіла, що щомісячна оплата такого місця в камері становить 12 тис. гривень.

У платній камері Лук'янівського СІЗО, яку раніше презентував голова Мін'юсту Денис Малюська, стався напад із ножем на ув'язненого, повідомляє PavlovskyNews у Telegram.

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Постраждалим виявився Максим Кириченко, який потрапив не в одиночну камеру: поруч був чоловік, який одразу почав виявляти неприязнь до ув'язненого та висловлювати надумані претензії. Якось він просто завдав Кириченку ножових поранень у руку.

[ + – ] Ув'язнений Максим Кириченко, якого поранили

Як нападник проніс холодну зброю до камери — невідомо. Адвокати Кириченка звернулися з цього приводу до Державного бюро розслідувань та поліції: заяви було прийнято, але через три дні відповіді не було.

Поранений ув'язнений каже, що його змусили підписати заяву про самостійно завдані травми.

Захист Кириченка 21 грудня хотів зі скаргою звернутися до Департаменту виконання покарань, але там повідомили про корпоратив і про те, що заяви вже не приймаються. У результаті скаргу ухвалили лише після погроз адвокатів звернутися до ЗМІ.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська презентував нові платні камери в київському СІЗО: він особисто "випробував" місце ув'язненого, полежавши на ліжку.

Як відомо, зазвичай у платних камерах є холодильники, мікрохвильові печі, телевізори, стаціонарні телефони, Wi-Fi, кнопка екстреного виклику охорони.