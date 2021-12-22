"Украли название": депутаты Львова и Ровно просят Зеленского переименовать РФ в Московию

В обращении к президенту утверждается, что название "Россия" страна получила в результате фальсификации истории.

Депутаты Львовского и Ровенского областных советов требуют у Президента Украины и Верховной Рады переименовать Российскую Федерацию в "Московию". Соответствующие обращения появились на сайтах органов власти.

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Так, в Ровенском облсовете считают, что нужно восстановить историческую справедливость и на всех уровнях (государственном, дипломатическом, официально-деловом) вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название соседнего государства — Московия, а россиян называть "москвинами".

В обращении также отмечается, что возможное утверждение, что название "Московия" может не соответствовать международному названию государства, опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland — Федеративна республіка Німеччина. Между тем, распространенным международным названием этого государства является "Германия" и его языковые формы.

"Убеждены, восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет существенно влиять на общественно-политические процессы в Украине, на само развитие украинского государства", — считают ровенские депутаты.

Депутаты Львовского совета в свою очередь заявляют, что россияне украли название "Россия".

"В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия", – говорится в обращении Львовской области, которое поддержали 43 депутата.

Следует отметить, что его удалось проголосовать со второй попытки, на предварительном заседании облсовета оно не набрало достаточного количества голосов.

Депутаты Львовщины также заявляют, что название "Россия" связано с фальсификацией истории для обоснования посягательств России на чужие земли.

"Изменение названия Московского царства [в 1721 году] бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины", — отмечается в обращении.

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