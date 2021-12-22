"Вкрали назву": депутати Львова та Рівного просять Зеленського перейменувати РФ на Московію

У зверненні до президента стверджується, що назву "Росія" країна отримала внаслідок фальшування історії.

Депутати Львівської та Рівненської обласних рад вимагають у Президента України та Верховної Ради перейменувати Російську Федерацію на "Московію". Відповідні звернення з’явилися на сайтах органів влади.

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Так, в Рівненській облраді вважають, що потрібно відновити історичну справедливість та на всіх рівнях (державному, дипломатичному, офіційно-діловому) замість назви "Російська Федерація" чи "Росія" використовувати історичну назву сусідньої держави — Московія, а росіян називати "москвинами".

У зверненні також зазначається, що можливе твердження, що назва "Московія" може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland — Федеративна республіка Німеччина. Тим часом поширеною міжнародною назвою цієї держави є "Германія" та її мовні форми.

"Переконані, відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток української держави", — вважають рівненські депутати.

Депутати Львівської ради своєю чергою заявляють, що росіяни вкрали назву "Росія".

"Протягом останніх декілька сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія", – йдеться у зверненні Львівської облади, яку підтримали 43 депутатами.

Варто зазначити, що його вдалося проголосували з другої спроби, на попередньому засіданні облради воно не набрало достатньої кількості голосів.

Депутати Львівщини також заявляють, що назва "Росія" пов’язана із фальсифікацією історії для обґрунтування зазіхань Росії на чужі землі.

"Зміна назви Московського царства [у 1721 році] кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України", – наголошується у зверненні.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією видання The New York Times, Росія готує хакерську атаку на критичні об'єкти України після Різдва.