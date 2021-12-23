В Киеве повысят тарифы на водоснабжение и водоотвод, — НКРЭКУ

Повышение тарифов связано с увеличением затрат на энергоресурсы и расходов на налоги и сборы.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсировала повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода для Киева и еще 45 водоканалов Украины. Об этом сообщает акционерное общество "Киевводоканал".

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Повышение тарифов, которое наступит в следующем году, связано с несколькими факторами в числе которых:

увеличение затрат на электроэнергию;

увеличение расходов на теплоэнергию;

увеличение расходов на природный газ.

Также на ценообразование услуг водоканалов повлиял подписанный президентом Украины Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

В итоге стоимость услуг повысилась на 5 грн с учетом НДС и составит 30,38 грн за 1 кубометр, из которых централизованное водоснабжение — 16,164 грн за 1 кубометр и централизованный водоотвод — 14,22 грн за 1 кубометр.

[ + – ] Новые тарифы на водоснабжение

"Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды, возрастут на 32,50 грн", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет в общей сложности 25,37 грн за 1 кубометр, из них 13,344 грн за 1 кубометр, водоотвод — 12,036 грн за 1 кубометр.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подписало меморандум с местными властями, по условиям которого запрещается увеличивать цену газа, тепла и электроэнергии, поэтому тарифы останутся стабильными до конца отопительного сезона.

В то же время Минэкономики предупредило украинцев о повышении тарифов на коммунальные услуги в следующем году от 6% до 13%. Однако повышения тарифа на электроэнергию не ожидается.