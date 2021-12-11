Подорожание коммуналки в 2022 году: Минэкономики назвало возможные новые тарифы

Официальный прогноз динамики цен предусматривает подорожание газа на 13%, а отопления для бытовых потребителей — на 6%.

Украинцев предупредили о повышении тарифов на коммуналку в 2022 году. Об этом проинформировала пресс-служба Минэкономики.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, профильное министерство прокомментировало ранее опубликованный консенсус-прогноз, в котором говорилось о подорожании газа на 20%, а отопления и электроэнергии — на 16% и 17,5% соответственно.

В Минэкономики напомнили, что консенсус-прогноз представляет из себя предположения ряда экспертных и финансовых учреждений, которые, в конечном итоге, могут не сбыться.

Пресс-служба министерства добавила, что прогнозы специалистов относительно роста цен в 2022 году не учитывают программы и конкретные действия правительства.

Согласно официальному прогнозу динамики цен, который был одобрен постановлением Кабинета министров №586, в 2022 году могут вырасти:

тариф на отопление — на 6%;

тариф на водоснабжение и водоотвод— на 11%;

тариф на газ — на 13%;

Повышения же тарифа на электроэнергию не ожидается.

"Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике", — пообещали в пресс-службе Минэкономики.

Ранее Минэкономики прогнозировало существенное подорожание коммуналки в Украине. Согласно консенсус-прогнозу за октябрь, в 2022 году ожидается подорожание газа, отопления и электроэнергии в среднем на 15-20%.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заверял украинцев, что подорожание коммунальных тарифов не ожидается до конца отопительного сезона. По его словам, расценки на услуги ЖКХ останутся стабильными до весны.