Подорожание коммуналки в 2022 году: Минэкономики назвало возможные новые тарифы
Официальный прогноз динамики цен предусматривает подорожание газа на 13%, а отопления для бытовых потребителей — на 6%.
Украинцев предупредили о повышении тарифов на коммуналку в 2022 году. Об этом проинформировала пресс-служба Минэкономики.
В частности, профильное министерство прокомментировало ранее опубликованный консенсус-прогноз, в котором говорилось о подорожании газа на 20%, а отопления и электроэнергии — на 16% и 17,5% соответственно.
В Минэкономики напомнили, что консенсус-прогноз представляет из себя предположения ряда экспертных и финансовых учреждений, которые, в конечном итоге, могут не сбыться.
Пресс-служба министерства добавила, что прогнозы специалистов относительно роста цен в 2022 году не учитывают программы и конкретные действия правительства.
Согласно официальному прогнозу динамики цен, который был одобрен постановлением Кабинета министров №586, в 2022 году могут вырасти:
- тариф на отопление — на 6%;
- тариф на водоснабжение и водоотвод— на 11%;
- тариф на газ — на 13%;
Повышения же тарифа на электроэнергию не ожидается.
"Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике", — пообещали в пресс-службе Минэкономики.
Ранее Минэкономики прогнозировало существенное подорожание коммуналки в Украине. Согласно консенсус-прогнозу за октябрь, в 2022 году ожидается подорожание газа, отопления и электроэнергии в среднем на 15-20%.
А премьер-министр Денис Шмыгаль заверял украинцев, что подорожание коммунальных тарифов не ожидается до конца отопительного сезона. По его словам, расценки на услуги ЖКХ останутся стабильными до весны.