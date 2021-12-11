Подорожчання комуналки у 2022 році: Мінекономіки назвало можливі нові тарифи

Офіційний прогноз динаміки цін передбачає подорожчання газу на 13%, а опалення для побутових споживачів – на 6%.

Українців попередили про підвищення тарифів на комуналку у 2022 році. Про це повідомила прес-служба Мінекономіки.

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Зокрема, профільне міністерство прокоментувало раніше опублікований консенсус-прогноз, у якому йшлося про подорожчання газу на 20%, а опалення та електроенергії — на 16% та 17,5% відповідно.

У Мінекономіки нагадали, що консенсус-прогноз є припущеннями низки експертних і фінансових установ, які, зрештою, можуть не справдитися.

Прес-служба міністерства додала, що прогнози фахівців щодо зростання цін у 2022 році не враховують програми та конкретні дії уряду.

Згідно з офіційним прогнозом динаміки цін, який був схвалений постановою Кабінету міністрів №586, у 2022 році можуть зрости:

тариф на опалення – на 6%;

тариф на водопостачання та водовідведення — на 11%;

тариф на газ – на 13%;

А підвищення тарифу на електроенергію не очікується.

"Ключовий пріоритет уряду – стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення. Буде вжито заходів, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці", — пообіцяли у прес-службі Мінекономіки.

Раніше Мінекономіки прогнозувало суттєве подорожчання комуналки в Україні. Відповідно до консенсусу-прогнозу за жовтень, у 2022 році очікується подорожчання газу, опалення та електроенергії в середньому на 15-20%.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв українців, що подорожчання комунальних тарифів не очікується до кінця опалювального сезону. За його словами, розцінки на послуги ЖКГ залишаться стабільними до весни.