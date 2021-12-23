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Ради охраны природы: украинские школьники создали необычные елки (фото)

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необычная елка, искусственная елка, новогодняя елка
альтернативная елка

Выставка креативных елок проходит во дворце торжественных событий Александрии.

В Кировоградской области в Александрии школьники уже второй год создают своими руками альтернативные елки на Новый год. Выставка с креативными поделками продлится до 24 декабря, сообщает ТСН.

Известно, что всего были созданы примерно полсотни таких елок, для чего понадобилось использование веток, стекла, украшений, бумаги, древесины и других материалов.

На выставке показали 17 изделий. Все они уже зарезервированы на покупку, а выручку планируют потратить на благотворительность.

Над созданием альтернативных елок работали не только школьники, но и представители дошкольного образования.

В этом году на открытии выставки также провели мастер-класс по созданию новогодних игрушек, а также добавили продажу праздничных сладостей.

елка, новогодняя елка, искусственная елка
альтернативная елка
елка, новогодняя елка, искусственная елка
альтернативная елка
елка, новогодняя елка, искусственная елка
альтернативная елка
елка, новогодняя елка, искусственная елка
елка, новогодняя елка, искусственная елка
елка, новогодняя елка, искусственная елка

Организаторы мероприятия говорят, что главная его цель — приучить детей бережно относится к природе, ведь с такими елками не нужно рубить деревья. Еще жителей Александрии хотят научить благотворительности.

Ранее сообщалось, что в этом году в Одесской области возвели необычную елку, на создание которой потратили около двух тысяч монет номиналом 5 копеек.