Ради охраны природы: украинские школьники создали необычные елки (фото)

Выставка креативных елок проходит во дворце торжественных событий Александрии.

В Кировоградской области в Александрии школьники уже второй год создают своими руками альтернативные елки на Новый год. Выставка с креативными поделками продлится до 24 декабря, сообщает ТСН.

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Известно, что всего были созданы примерно полсотни таких елок, для чего понадобилось использование веток, стекла, украшений, бумаги, древесины и других материалов.

На выставке показали 17 изделий. Все они уже зарезервированы на покупку, а выручку планируют потратить на благотворительность.

Над созданием альтернативных елок работали не только школьники, но и представители дошкольного образования.

В этом году на открытии выставки также провели мастер-класс по созданию новогодних игрушек, а также добавили продажу праздничных сладостей.

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Организаторы мероприятия говорят, что главная его цель — приучить детей бережно относится к природе, ведь с такими елками не нужно рубить деревья. Еще жителей Александрии хотят научить благотворительности.

Ранее сообщалось, что в этом году в Одесской области возвели необычную елку, на создание которой потратили около двух тысяч монет номиналом 5 копеек.