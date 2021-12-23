Заради охорони природи: українські школярі створили незвичайні ялинки (фото)

Виставка креативних ялинок відбувається в палаці урочистих подій Олександрії.

На Кіровоградщині в Олександрії школярі вже другий рік створюють своїми руками альтернативні ялинки на Новий рік. Виставка з креативними виробами триватиме до 24 грудня, повідомляє ТСН.

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Відомо, що всього було створено приблизно пів сотні таких ялинок, для чого знадобилося використання гілок, скла, прикрас, паперу, деревини та інших матеріалів.

На виставці показали 17 виробів. Усі вони вже зарезервовані для придбання, а виручку планують витратити на благодійність.

Над створенням альтернативних ялинок працювали не лише школярі, а й представники дошкільної освіти.

Цього року на відкритті виставки також провели майстер-клас із створення новорічних іграшок, а також додали продаж святкових солодощів.

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Організатори заходу кажуть, що головна його мета – привчити дітей дбайливо ставитися до природи, адже з такими ялинками не треба рубати дерева. Ще мешканців Олександрії хочуть навчити благодійності.

Раніше повідомлялося, що цього року на Одещині звели незвичайну ялинку, на створення якої витратили близько двох тисяч монет номіналом 5 копійок.