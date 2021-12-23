Для украинцев создадут единую систему ЖКХ: что нужно знать

Благодаря системе государство будет получать все данные о работе системы ЖКХ в стране.

В Украине появится единая система, которая позволит населению решить все вопросы, связанны с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Правительство уже анонсировало этот проект под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг", сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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"Важным направлением является создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – заявил Шмыгаль на заседании правительства.

С помощью этой системы можно будет заказать онлайн или оплатить коммунальные услуги, пожаловаться на проблемы в сфере благоустройства. Государство, таким образом, будет получать системные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Отмечается, что система упорядочивает работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачного управления жилым фондом и домом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский на ноябрьской пресс-конференции анонсировал реформу ЖКХ, на которую потратят 300 млрд гривен. Речь идет о термомодернизации жилых многоэтажек и общественных зданий.