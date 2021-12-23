Для українців створять єдину систему ЖКГ: що потрібно знати

Завдяки системі держава отримуватиме всі дані про роботу системи ЖКГ у країні.

В Україні з'явиться єдина система, яка дозволить населенню вирішити всі питання, пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг. Уряд уже анонсував цей проєкт під назвою "Простір житлово-комунальних послуг", повідомляє Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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"Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи щодо надання житлово-комунальних послуг", – заявив Шмигаль на засіданні уряду.

За допомогою цієї системи можна буде замовити онлайн або сплатити за комунальні послуги, поскаржитися на проблеми у сфері благоустрою. Держава таким чином отримуватиме системні дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.

Зазначається, що система впорядковує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дозволить прозоре управління житловим фондом та будинком.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на листопадовій пресконференції анонсував реформу ЖКГ, на яку витратить 300 млрд гривень. Йдеться про термомодернізацію житлових багатоповерхівок та громадських будівель.