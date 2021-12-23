В райсовете Львова подрались депутат-каратист и глава комиссии по культуре (видео)

Причиной потасовки, как позже рассказал депутат-олимпиец Станислав Горуна, стали обвинения в "ватничестве".

Сегодня, 23 декабря, на сессии Львовского районного совета произошла потасовка народных избранников. Оппонентом Станислава Горуны — депутата от "Самопомощи" и бронзового призера токийской Олимпиады по карате — выступил глава комиссии по культуре Богдан Федун, представляющий партию "Свобода". Об этом сообщает Tribuna.

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В интервью журналистам Станислав Горуна пояснил, что его коллега назвал его "ватой" и ввязался в потасовку.

"Он начал кричать, что я "вата", — объяснил Горуна. — Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк".

По словам представителя "Самопомощи", Федун набросился на него, попытавшись нанести удар головой, а затем и коленом. "Я просто повалил его на землю", — отметил Горуна.

В свою очередь, по версии Богдана Федуна, зачинщиком потасовки выступил его коллега-депутат. Федун также сообщил, что Горуна ездил в Россию, тренировать местную молодежь.

Представитель "Свободы" пояснил, что Горуна его провоцировал и советовал прочесть его обращение. "Я ему сказал, что он "ватник" и мне все с ним понятно, и было бы хорошо, чтобы он пришел на следующую сессию. В отличие от него я в Россию не ездил тренировать местную молодежь, которая идет в российскую армию. Вместо этого я поехал на восток. Поэтому соответственно провел с ним беседу", — объяснил Федун.

Ранее Фокус сообщал, что Станислав Горуна, известный своими заявлениями о "спорте вне политики", высказался в поддержку призерки Олимпиады Ярославы Магучих, которая подверглась критике за совместное фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене.