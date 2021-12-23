У райраді Львова побилися депутат-каратист та голова комісії з культури (відео)

Причиною сутички, як пізніше розповів депутат-олімпієць Станіслав Горуна, стали звинувачення у "ватництві".

Сьогодні, 23 грудня, на сесії Львівської районної ради відбулася сутичка народних обранців. Опонентом Станіслава Горуни — депутата від "Самопомочі" та бронзового призера токійської Олімпіади з карату — виступив голова комісії з культури Богдан Федун, який представляє партію "Свобода". Про це повідомляє Tribuna.

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В інтерв'ю журналістам Станіслав Горуна пояснив, що його колега назвав його "ватою" і вплутався у бійку.

"Він почав кричати, що я "вата", — пояснив Горуна. — Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав під час особистої зустрічі, коли ми зустрічалися та обговорювали всі ці питання, а не на камеру. А зараз ти поводиться як сопляк".

За словами представника "Самопомочі", Федун накинувся на нього, спробувавши завдати удару головою, а потім і коліном. "Я просто повалив його на землю", — зазначив Горуна.

За версією Богдана Федуна, призвідником бійки виступив його колега-депутат. Федун також повідомив, що Горуна їздив до Росії тренувати місцеву молодь.

Представник "Свободи" пояснив, що Горуна його провокував та радив прочитати його звернення. "Я йому сказав, що він "ватник" і мені все з ним зрозуміло, і було б добре, щоб він прийшов на наступну сесію. На відміну від нього, я в Росію не їздив тренувати місцеву молодь, яка йде до російської армії. Натомість я поїхав на схід. Тому відповідно провів із ним бесіду", — пояснив Федун.

Раніше Фокус повідомляв, що Станіслав Горуна, відомий своїми заявами про "спорт поза політикою", висловився на підтримку призерки Олімпіади Ярослави Магучіх, яку розкритикували за спільне фото з російською стрибункою Марією Ласіцкене.