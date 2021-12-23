АМКУ взялась за лабораторию, которая взвинтила цены на COVID-тесты

Лаборатория завышала цены на тестирование в 2,5 раза — пока подобных нарушений АМКУ не выявил.

Антимонопольный комитет открыл дело против медицинской лаборатории "Эскулаб", которая проводила тесты на COVID в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого по значительно завышенной цене. Об этом сообщает АМКУ в Facebook.

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Так, в этом году в аэропорту Львова лаборатория проводила экспресс-тесты на коронавирус прибывшим в страну иностранцам и лицам без гражданства по цене, почти в 2,5 раза выше установленной ею же в других местах. Все из-за того, что в этом месте не было конкуренции.

"АМКУ теперь должен найти ответ на вопрос: воспользовалась ли эта компания своим "исключительным" положением для получения сверхприбылей и можно ли считать такие действия злоупотреблением монопольным положением на рынке", — говорится в сообщении замглавы комитета Анджелики Коноплянко.

Известно, что пока это один выявленный случай, где антимонополисты зафиксировали нарушения в этом направлении.

Также продолжаются проверки компаний, которые осуществляли тестирования на территории международных аэропортов "Борисполь", "Киев" (Жуляны), "Запорожье", "Харьков", "Одесса" и других.

Ранее сообщалось, что Швейцария передала Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус — они предназначены для проверок на КПВВ Донбасса.