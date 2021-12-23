АМКУ взялася за лабораторію, яка підняла ціни на COVID-тести

Лабораторія завищувала ціни на тести у 2,5 рази — поки що подібних порушень АМКУ не виявив.

Антимонопольний комітет розпочав справу проти медичної лабораторії "Ескулаб", яка проводила тести на COVID у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького за значно завищеною ціною. Про це повідомляє АМКУ у Facebook.

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Так, цього року в аеропорту Львова лабораторія проводила експрес-тести на коронавірус іноземцям та особам без громадянства, що прибули в країну, за ціною майже у 2,5 рази вище встановленої нею ж в інших місцях. Все через те, що тут не було конкуренції.

"АМКУ тепер має знайти відповідь на запитання: чи скористалася ця компанія своїм "винятковим" становищем для отримання надприбутків і чи можна вважати такі дії зловживанням монопольним становищем на ринку", — йдеться у повідомленні заступника голови комітету Анджеліки Коноплянко.

Відомо, що поки що це один виявлений випадок, де антимонополісти зафіксували порушення у цьому напрямку.

Також продовжуються перевірки компаній, які здійснювали тестування на території міжнародних аеропортів "Бориспіль", "Київ" (Жуляни), "Запоріжжя", "Харків", "Одеса" та інші.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія передала Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн експрес-тестів на коронавірус — вони призначені для перевірок на КПВВ Донбасу.