Швейцарія подарувала Україні 1,5 млн експрес-тестів на коронавірус (фото)

Тести повинні використовуватися на КПВВ на Донбасі для перевірки осіб, які перетинають лінію розмежування.

Швейцарія передала Україні в якості гуманітарної допомоги 1,5 млн експрес-тестів на антиген до коронавірусу. Їх використовуватимуть на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомило в Facebook посольство Швейцарії в Україні.

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Глава Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн тестів.

"Цією гуманітарною допомогою Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", — йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що сума допомоги склала 6,7 млн швейцарських франків. За поточним курсом це становить 196 млн грн. Таким чином вартість одного тесту — близько 130 грн.

У Києві в комерційній лабораторії експрес-тест на антиген можна здати за 450-850 грн (в залежності від типу тесту).

Нагадаємо, за добу 24 серпня в Україні методом ПЛР зробили 12 855 тестів, методом ІФА — 2 110, а експрес-тестів — 11 239.

Вчені в Фінляндії розробили новий експрес-тест для діагностики коронавірусу. Стверджується, що він майже не поступається в точності ПЛР-тестам.