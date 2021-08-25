Статистика коронавірусу на 25 серпня: 727 хворих і 682 госпіталізовані

Число госпіталізацій у День Незалежності помітно зросло, як і число підтверджених випадків. Щеплень, навпаки, зробили менше.

За минулу добу в Україні було зареєстровано 727 підтверджених випадків коронавірусу (днем раніше їх було 692). Серед них — 46 дітей і 10 медпрацівників. Такі дані в середу, 25 серпня, наводить МОЗ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Усього за минулу добу:

госпіталізували — 682 людини;

померли — 20 осіб;

одужали — 382 людини.

В Україні зросла кількість госпіталізацій:

21 серпня — 701;

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682.

За добу зроблено тестів:

методом ПЛР — 12 855;

методом ІФА — 2 110;

експрес-тестами — 11 239.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 276 590 осіб;

одужали — 2 202 160 осіб;

померли — 53 521 особа;

провели тестів — 11 857 352.

Регіони-лідери за кількістю нових випадків коронавірусу за добу:

Київ — 109;

Одеська область — 62;

Запорізька область — 62;

Тернопільська область — 57;

Чернівецька область — 55.

Фото: Минздрав

Також у День Незалежності були вакциновані 20 739 чоловік. Першу дозу отримали 8 272 людини, другу — 12 467.

З початку кампанії вакцинувалися 5 108 074 особи, з них повністю — 3 192 128.

Фото: Минздрав

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що новий сплеск коронавірусної інфекції в Україні очікується вже взимку. В Україні фіксують поступове зростання захворюваності, яке спостерігався у 2020 році. Систему охорони здоров'я готують до нового сплеску COVID-19.

Раніше Фокус розповідав, що весілля під Чернівцями закінчилося спалахом COVID-19. Після масових гулянь коронавірусну інфекцію виявили у 20 осіб, більшості з яких у лікарні знадобився кисень.