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Статистика коронавірусу на 25 серпня: 727 хворих і 682 госпіталізовані

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коронавірус, лікарі, пацієнт
Фото: 24 канал | Пацієнти з коронавірусом

Число госпіталізацій у День Незалежності помітно зросло, як і число підтверджених випадків. Щеплень, навпаки, зробили менше.

За минулу добу в Україні було зареєстровано 727 підтверджених випадків коронавірусу (днем раніше їх було 692). Серед них — 46 дітей і 10 медпрацівників. Такі дані в середу, 25 серпня, наводить МОЗ.

Усього за минулу добу:

  • госпіталізували — 682 людини;
  • померли — 20 осіб;
  • одужали — 382 людини.

В Україні зросла кількість госпіталізацій:

  • 21 серпня — 701;
  • 22 серпня — 425;
  • 23 серпня — 410;
  • 24 серпня — 682.

За добу зроблено тестів:

  • методом ПЛР — 12 855;
  • методом ІФА — 2 110;
  • експрес-тестами — 11 239.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 276 590 осіб;
  • одужали — 2 202 160 осіб;
  • померли — 53 521 особа;
  • провели тестів — 11 857 352.

Регіони-лідери за кількістю нових випадків коронавірусу за добу:

  • Київ — 109;
  • Одеська область — 62;
  • Запорізька область — 62;
  • Тернопільська область — 57;
  • Чернівецька область — 55.
коронавірус в Україні
Фото: Минздрав

Також у День Незалежності були вакциновані 20 739 чоловік. Першу дозу отримали 8 272 людини, другу — 12 467.

З початку кампанії вакцинувалися 5 108 074 особи, з них повністю — 3 192 128.

вакцинація в Україні
Фото: Минздрав

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що новий сплеск коронавірусної інфекції в Україні очікується вже взимку. В Україні фіксують поступове зростання захворюваності, яке спостерігався у 2020 році. Систему охорони здоров'я готують до нового сплеску COVID-19.

Раніше Фокус розповідав, що весілля під Чернівцями закінчилося спалахом COVID-19. Після масових гулянь коронавірусну інфекцію виявили у 20 осіб, більшості з яких у лікарні знадобився кисень.