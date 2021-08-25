Статистика коронавірусу на 25 серпня: 727 хворих і 682 госпіталізовані
Число госпіталізацій у День Незалежності помітно зросло, як і число підтверджених випадків. Щеплень, навпаки, зробили менше.
За минулу добу в Україні було зареєстровано 727 підтверджених випадків коронавірусу (днем раніше їх було 692). Серед них — 46 дітей і 10 медпрацівників. Такі дані в середу, 25 серпня, наводить МОЗ.
Усього за минулу добу:
- госпіталізували — 682 людини;
- померли — 20 осіб;
- одужали — 382 людини.
В Україні зросла кількість госпіталізацій:
- 21 серпня — 701;
- 22 серпня — 425;
- 23 серпня — 410;
- 24 серпня — 682.
За добу зроблено тестів:
- методом ПЛР — 12 855;
- методом ІФА — 2 110;
- експрес-тестами — 11 239.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 276 590 осіб;
- одужали — 2 202 160 осіб;
- померли — 53 521 особа;
- провели тестів — 11 857 352.
Регіони-лідери за кількістю нових випадків коронавірусу за добу:
- Київ — 109;
- Одеська область — 62;
- Запорізька область — 62;
- Тернопільська область — 57;
- Чернівецька область — 55.
Також у День Незалежності були вакциновані 20 739 чоловік. Першу дозу отримали 8 272 людини, другу — 12 467.
З початку кампанії вакцинувалися 5 108 074 особи, з них повністю — 3 192 128.
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