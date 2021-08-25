Статистика коронавируса на 25 августа: 727 заболевших и 682 госпитализированных
Число госпитализаций в День независимости заметно выросло, как и число подтвержденных случаев. Прививок, напротив, сделали меньше.
За минувшие сутки в Украине было зарегистрировано 727 подтвержденных случаев коронавируса (днем ранее их было 692). Среди них — 46 детей и 10 медработников. Такие данные в среду, 25 августа, приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки:
- госпитализировали — 682 человека;
- умерли — 20 человек;
- выздоровели — 382 человека.
В Украине выросло число госпитализаций:
- 21 августа — 701;
- 22 августа — 425;
- 23 августа — 410;
- 24 августа — 682.
За сутки сделано тестов:
- методом ПЦР — 12 855;
- методом ИФА — 2 110;
- экспресс-тестами — 11 239.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 276 590 человек;
- выздоровели — 2 202 160 человек;
- умерли — 53 521 человек;
- провели тестов — 11 857 352.
Регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса за сутки:
- Киев — 109;
- Одесская область — 62;
- Запорожская область — 62;
- Тернопольская область — 57;
- Черновицкая область — 55.
Также в День независимости были вакцинированы 20 739 человек. Первую дозу получили 8 272 человека, вторую — 12 467.
С начала кампании вакцинировались 5 108 074 человека, из них полностью — 3 192 128.
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