Статистика коронавируса на 25 августа: 727 заболевших и 682 госпитализированных

Число госпитализаций в День независимости заметно выросло, как и число подтвержденных случаев. Прививок, напротив, сделали меньше.

За минувшие сутки в Украине было зарегистрировано 727 подтвержденных случаев коронавируса (днем ранее их было 692). Среди них — 46 детей и 10 медработников. Такие данные в среду, 25 августа, приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки:

госпитализировали — 682 человека;

умерли — 20 человек;

выздоровели — 382 человека.

В Украине выросло число госпитализаций:

21 августа — 701;

22 августа — 425;

23 августа — 410;

24 августа — 682.

За сутки сделано тестов:

методом ПЦР — 12 855;

методом ИФА — 2 110;

экспресс-тестами — 11 239.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 276 590 человек;

выздоровели — 2 202 160 человек;

умерли — 53 521 человек;

провели тестов — 11 857 352.

Регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса за сутки:

Киев — 109;

Одесская область — 62;

Запорожская область — 62;

Тернопольская область — 57;

Черновицкая область — 55.

Фото: Минздрав

Также в День независимости были вакцинированы 20 739 человек. Первую дозу получили 8 272 человека, вторую — 12 467.

С начала кампании вакцинировались 5 108 074 человека, из них полностью — 3 192 128.

Фото: Минздрав

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что новый всплеск заражаемости коронавирусной инфекцией в Украине ожидается уже зимой. В Украине фиксируют постепенный рост заболеваемости, который наблюдался в 2020 году. Систему здравоохранения готовят к новому всплеску COVID-19.

Ранее Фокус рассказывал, что свадьба под Черновцами закончилась вспышкой COVID-19. После массовых гуляний коронавирусную инфекцию обнаружили у 20 человек, большинству из которых в больнице понадобился кислород.