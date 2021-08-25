Швейцария подарила Украине 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус (фото)

Тесты должны использоваться на КППВ на Донбассе для проверки лиц, пересекающих линию разграничения.

Швейцария передала Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Их будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщило в Facebook посольство Швейцарии в Украине.

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Глава Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн тестов.

"Этой гуманитарной помощью Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что сумма помощи составила 6,7 млн швейцарских франков. По текущему курсу это составляет 196 млн грн. Таким образом стоимость одного теста – около 130 грн.

В Киеве в коммерческой лаборатории экспресс-тест на антиген можно сдать за 450–850 грн (в зависимости от типа теста).

Напомним, за сутки 24 августа в Украине методом ПЦР сделали 12 855 тестов, методом ИФА — 2 110, а экспресс-тестов — 11 239.

Ученые в Финляндии разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавируса. Утверждается, что он почти не уступает в точности ПЦР-тестам.