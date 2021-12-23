Российскую модель не пустили в Украину из-за поездок в Крым (фото, видео)

Возмущенная задержанием Элина Бурлакова после инцидента начала "обучать" россиян в Instagram, как обманывать украинских пограничников.

Российскую модель Элину Бурлакову задержали в аэропорту "Киев" и запретили ей пресечь украинскую границу. Пограничники выяснили, что девушка неоднократно посещала оккупированный Крым, о чем сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что российская модель прибыла в Украину рейсом из Варшавы, куда прилетела из Москвы.

Оказывается, Бурлакова не раз посещала оккупированный полуостров — в последний раз, по ее словам, это было в 2021 году летом, она ездила на сьемки.

Кроме того, что Элину Бурлакову не пустили в Украину, ей запретили въезд в страну сроком на 3 года.

[ + – ] допрос модели

А за то, что задержанная поймана на поездках в Крым, ей придется заплатить более 5 тысяч гривен штрафа — это взыскание согласно административной статье по нарушению. Об этом она сообщила в Instagram.

[ + – ] модель рассказала о задержании

Бурлакова в своей соцсети также возмутилась задержанием и отметила, что приезд в Украину был "плохой идеей". Модель рассказала, что силовики увидели ее фото в Instagram, где она в Крыму, в связи с чем призвала россиян тщательно скрывать информацию от украинских правоохранителей о поездках на полуостров.

Еще задержанная написала, что имеет российский паспорт, "второго украинского" у нее нет. Также в ее соцсети указано место проживание Севастополь, а родные города — Севастополь и Волгоград.

[ + – ] из Instagram Бурлаковой

Напомним, накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2021 году в страну не пропустили семь тысяч граждан РФ.