Російську модель не пустили в Україну через поїздки в Крим (фото, відео)

Обурена затриманням Еліна Бурлакова після інциденту почала "навчати" росіян у Instagram, як дурити українських прикордонників.

Російську модель Еліну Бурлакову затримали в аеропорту "Київ" та заборонили їй перетинати український кордон. Прикордонники з'ясували, що дівчина неодноразово відвідувала окупований Крим, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Відомо, що російська модель прибула в Україну рейсом із Варшави, куди прилетіла із Москви.

Виявляється, Бурлакова неодноразово відвідувала окупований півострів — востаннє, за її словами, це було 2021 року влітку, вона їздила на зйомки.

Окрім того, що Еліну Бурлакову не пустили до України, їй заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки.

[ + – ] допит моделі

А за те, що затриману піймали на поїздках до Криму, їй доведеться заплатити понад 5 тисяч гривень штрафу — це стягнення згідно з адміністративною статтею за порушення. Про це вона повідомила у Instagram.

[ + – ] модель розповіла про затримання

Бурлакова у своїй соцмережі також обурилася затриманням і зазначила, що приїзд в Україну був "поганою ідеєю". Модель розповіла, що силовики побачили її фото у Instagram, де вона у Криму, через що закликала росіян ретельно приховувати інформацію від українських правоохоронців про поїздки на півострів.

Ще затримана написала, що має російський паспорт, "другого українського" вона не має. Також у її соцмережі зазначено місце проживання Севастополь, а рідні міста – Севастополь та Волгоград.

[ + – ] з Instagram Бурлакової

Нагадаємо, напередодні Держприкордонслужба України повідомила, що у 2021 році в країну не пропустили сім тисяч громадян РФ.