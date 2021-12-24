Пропали градусник, телевизор и продукты: в Ровно серийный вор обокрал 9 детсадов

По информации правоохранителей, преступник проникал в здание через балкон, взламывая пластиковые двери. Теперь мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Полиция Ровно задержала предполагаемого подозреваемого, который похищал имущество детских садов. Местный житель проникал в помещение дошкольных учебных учреждений через балконы, взламывая пластиковые двери. Об этом сообщает полиция Ровно на своей странице в Facebook.

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Следствие выяснило, что столкнулось с 41-летним рецидивистом, который имеет отношение еще к семи подобным кражам.

Сообщается, что из одного из детсадов вор унес с собой электронный градусник, музыкальный динамик и три смесителя. Из других учреждений он похитил телевизор, зарядное устройство и продукты.

Задержанный и прежде привлекался к уголовной ответственности по обвинениям в имущественных преступлениях. Он признался в упомянутых кражах; некоторую часть награбленного у него изъяли, остальное ему удалось продать.

По этим обвинениям горожанин может быть осужден на срок лишения свободы от трех до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что в херсонском аэропорту грузчики регулярно обкрадывали багаж пассажиров. Сотрудники аэропорта знали, какую территорию камеры наблюдения не фиксировали и так оставались незамеченными. "Лишние" вещи они сдавали в ломбард. Грузчики успевали вытащить из сумок ценные предметы во время погрузки на борт.