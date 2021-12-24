Зникли градусник, телевізор і продукти: у Рівному серійний злодій обікрав 9 дитсадків

За інформацією правоохоронців, злочинець проникав у будинок через балкон, зламуючи пластикові двері. Нині чоловікові загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Поліція Рівного затримала імовірного підозрюваного, який викрадав майно дитячих садків. Місцевий мешканець проникав у приміщення дошкільних навчальних закладів через балкони, зламуючи пластикові двері. Про це повідомляє поліція Рівного на своїй сторінці у Facebook.

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Слідство з'ясувало, що зіткнулося із 41-річним рецидивістом, який має стосунок ще до семи подібних крадіжок.

Повідомляється, що з одного з дитсадків злодій забрав із собою електронний градусник, музичний динамік та три змішувачі. З інших установ він викрав телевізор, зарядний пристрій та продукти.

Затриманий і раніше залучався до кримінальної відповідальності за звинуваченнями у майнових злочинах. Він зізнався у згаданих крадіжках; деяку частину награбованого у нього вилучили, інше йому вдалося продати.

За цими звинуваченнями городянин може бути засуджений на термін позбавлення волі від трьох до шести років. Досудове розслідування продовжується.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсонському аеропорту вантажники регулярно обкрадали багаж пасажирів. Співробітники аеропорту знали, яку територію камери спостереження не фіксували, і так залишалися непоміченими. "Зайві" речі вони здавали в ломбарду. Вантажники встигали витягти із сумок цінні предмети під час вантаження на борт.