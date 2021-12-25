Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым (видео)

Президент пожелал крепкого здоровья, большого достатка и чтобы этот праздник объединил украинцев в одну большую семью.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым по Григорианскому календарю. Это празднование он назвал символом лучших добродетелей — любви, доброты и милосердия.

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Зеленский пожелал украинцам крепкого здоровья, большого достатка и чтобы Рождество объединило каждую семью в большую семью — Украину.

"В эти дни мы забываем все плохое, прощаем друг другу все обиды и верим в завтрашний день, который наполнен согласием, гармонией и миром", — сказал президент.

Глава государства призвал украинских граждан быть искренними в своих стремлениях не один раз в году, а каждый день и тогда все они осуществятся.

"Давайте это невероятное ощущение единства, которое царит в наших семьях и в наших сердцах беречь каждый день, а это значит беречь себя, беречь близких, беречь Украину. Христос рождается, славим Его!" — завершил Зеленский торжественными словами свою речь.

Следует отметить, что Рождество Христово официально празднуется в Украине два раза. По Григорианскому календарю его празднуют христиане западного обряда — 25 декабря, а православные христиане отмечают этот праздник по Юлианскому календарю — 7 января. Оба эти дни в Украине считаются выходными с 2017 года.

Напомним, что глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) заявил, что в течение следующих 10 лет большинство украинцев могут перейти к празднованию Рождества по Григорианскому календарю. Иерарх отметил, что лично он готов к такому переходу, но нужно проводить просветительскую работу, чтобы "это состоялось правильно".