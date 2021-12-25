Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим (відео)

Президент побажав міцного здоров'я, великого достатку, і щоб це свято об'єднало українців в одну велику родину.

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня привітав українських громадян з Різдвом Христовим за Григоріанським календарем. Це святкування він назвав символом найкращих чеснот — любові, доброти та милосердя.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зеленський побажав українцям міцного здоров'я, великого достатку і щоб Різдво об'єднало кожну сім'ю у одну велику родину – Україну.

"У ці дні ми забуваємо все погане, пробачааємо один одному всі образи і віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром", — сказав президент.

Глава держави закликав українських громадян бути щирими у своїх прагненнях не один раз на рік, а щодня і тоді всі вони здійсняться.

"Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах і в наших серцях берегти щодня, а отже берегти себе, берегти близьких, берегти Україну. Христос народився, славiмо Його!" — завершив Зеленський урочистими словами свою промову.

Слід зазначити, що Різдво Христове офіційно святкується в Україні двічі. За Григоріанським календарем його святкують християни західного обряду – 25 грудня, а православні християни відзначають це свято за Юліанським календарем – 7 січня. Обидва ці дні в Україні вважаються вихідними з 2017 року.

Нагадаємо, що голова ПЦУ митрополит Єпіфаній (Думенко) заявив, що протягом наступних 10 років більшість українців можуть перейти до святкування Різдва за Григоріанським календарем. Ієрарх зазначив, що особисто він готовий до такого переходу, але треба проводити просвітницьку роботу, щоб "це відбулося правильно".