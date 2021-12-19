Єпіфаній розповів, коли Україна перейде до святкування Різдва 25 грудня

Митрополит зазначив, що кількість людей, які готові до перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зростає.

Більшість українців протягом наступних 10 років можуть перейти до святкування Різдва за григоріанським або новоюліанським календарем, що відзначається 25 грудня. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів митрополит Київський та всієї України Єпіфаній.

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Він зазначив, що зараз немає такої активної хвилі обговорення перенесення святкування Різдва Христового, як було у минулому та позаминулому роках. Він не знає, чи це було штучне нагнітання ситуації, але пригадав, що тоді цитували його слова про те, що особисто він як голова ПЦУ – не проти переходу.

"Насправді я не проти переходу. Але я за те, щоб це відбулося правильно. Потрібно мудро діяти. У нас і так розділень достатньо. Нас намагаються ділити і за мовою, і за релігією, і за якимись іншими чинниками. Але ми покликані насамперед проводити просвітницьку роботу", – наголосив митрополит.

[ + – ] Єпіфаній наголосив, що особисто він – не проти перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

За його словами, українці і так святкують Різдво 25 грудня, але лише "за різними календарями":

"Так, цю помилку потрібно буде виправити, але традиція є традиція. Вона вкоренилася настільки, що якщо ми перейдемо, то здебільшого я переконаний, що храми 25-го (грудня) будуть порожніми, а 7 (січня) – повними. І тому треба, щоб народ усе ж дозрів до цього, прийшов усвідомлено". Цей процес, як ми бачимо, поступово продовжується.

Єпіфаній звернув увагу на зростання кількості тих, хто позитивно ставиться до змін:

"Я думаю, що упродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться".

[ + – ] Більшість країн відзначають Різдво 25 грудня Фото: Радио Свобода

Раніше настоятель Православної церкви України говорив про те, що Різдво об'єднує всіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Він також зазначав, що питання про перенесення святкування Різдва не має ставитися до порядку денного, поки ПЦУ "стає на ноги".