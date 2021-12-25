"Денег не будет": авторам "украинского стоунхенджа" в Харькове не заплатят (фото)

В мэрии города утверждают, что проекту "Скифское наследие" в таком виде нет места в городе.

Директор Департамента по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что бюджетные деньги на проект "Скифское наследие", которого харьковчане окрестили "украинским стоунхенджем", выделены не будут. По словам чиновника, это "принципиальная позиция" мэра города Игоря Терехова.

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"Конечно же, в таком виде "это сооружение" принято не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет — в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", — написал в Facebook Сидоренко, добавив что "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет.

Стоит отметить, что на реализацию проекта должны были выделить около 1,5 млн гривен, а сам проект стал победителем Бюджета участия, поскольку за него проголосовали большинство харьковчан.

Авторы сооружения планировали сделать "Скифское наследие" местом паломничества для туристов. Предполагалось, что произведение современного искусства сможет привлечь около полумиллиона посетителей ежегодно. Пользователями этого проекта должны были стать жители близлежащих микрорайонов, специалисты по истории и культуре, молодежь, школьники и студенты.

"Основой для идеи проекта "Скифское наследие" является богатая и глубокая история нашего города и региона. На территории объекта в общеобразовательных целях может быть установлен стенд с описанием объекта, деталей объекта, их назначение и применение", — сказано в документации проекта.

Напомним, что в Харькове на пустыре за жилыми домами по улице Библика появился необычный объект под названием "Скифское наследие". Конструкция сделана "под старину" и состоит из бетонных блоков высотой до 2,4 метров, в центре которой разместили копии скифских каменных баб.