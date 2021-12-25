"Украинский Стоунхендж": в Харькове появился оригинальный объект за 1,5 млн гривен (фото)

Авторы проекта убеждены, что их работа может стать туристическим центром города и привлечь до полумиллиона туристов в год.

Жители Индустриального района Харькова имеют возможность приобщиться к современному искусству. На пустыре за жилыми домами по улице Библика появился необычный объект под названием "Скифское наследие". Как сообщает харьковское издание Vgorode, этот проект стал победителем Бюджета участия на 2021 год стоимостью 1 482 680 гривен.

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[ + – ] Необычное сооружение уже окрестили местным "Стоунхенджем"

Оригинальная конструкция состоит из бетонных блоков высотой до 2,4 метров, которым с помощью специальной технологии придали эффект древней постройки. На блоках высечены рунические символы и изображения скифской культуры, а в центре установлены копии скифских каменных баб. Территорию вокруг сооружения выложили песчаником, морской галькой и природными камнями, чтобы подчеркнуть эффект "старины" и создать впечатление попадания в прошлое.

[ + – ] Бетонные блоки сделаны "под старину"

Сооружение уже назвали "украинским стоунхенджем", а авторы проекта предполагают, что культурный объект может стать туристическим центром Харькова, который будут посещать не менее полумиллиона человек в год.

"Наш Стоунхендж — это место вашего отдыха и энергетического заряда. Это место, где вы можете прикоснуться к тому, как и чем жили наши предки — скифы, сарматы и трипольцы", — говорится в посте соцсети Индустриального района.

Ранее сообщалось, что в Харькове под предлогом ремонта квартиры в 60 кв. метров построили магазин, площадью 1 200 кв. метров. Разрешение на реконструкцию выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция, которая на данный момент уже расформирована.

На могиле бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса установили украшенную новогоднюю елку. Ее установили накануне панихиды по случаю годовщины смерти мэра города.