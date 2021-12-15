Годовщина смерти Кернеса: на могиле экс-мэра Харькова установили праздничную елку (фото)
Украшенное дерево было установлено накануне проведения панихиды за бывшим городским головой. На мероприятии присутствовали более 50 человек.
На могиле бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса установили украшенную новогоднюю елку. Фотографию с праздничным деревом опубликовало "Суcпільне Харків".
Новогодняя елка появилась на могиле Геннадия Кернеса накануне проведения панихиды по случаю первой годовщины смерти бывшего мэра Харькова.
Журналисты, публикуя фотографии с кладбища, предупредили, что из-за церемонии в районе 2-го кладбища правоохранители ограничат движение транспорта.
Региональное издание "Объектив", журналисты которого присутствовали на панихиде, опубликовали снимки, на которых также можно увидеть украшенную новогоднюю елку на могиле экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Сообщается, что церемония прошла на 2-м городском кладбище, где захоронен бывший городской голова. На мероприятии присутствовало более 50 человек, а действующий мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что при Геннадии Кернесе город стал "самым уютным и ухоженным в Украине".
Городской голова во время панихиды также заявил, что местный скульптор сейчас работает над проектом памятника Геннадию Кернеса, который планируют отлить из бронзы.
Напомним, экс-мэр Харькова Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года в немецкой клинике "Шарите", куда топ-чиновника госпитализировали с коронавирусной инфекцией еще 17 сентября. Последний раз на публике Геннадий Кернес появлялся 23 августа 2020 года.
Похороны Геннадия Кернеса состоялись 23 декабря на 2-м кладбище Харькова. На церемонию прощания приехали украинские политики, среди которых были мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, действующий парламентарий Вадим Новинский и другие.
Помимо этого, после церемонии прощания с Геннадием Кернесом неизвестные запустили фейерверки, которые не были согласованы с правоохранителям