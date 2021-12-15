Річниця смерті Кернеса: на могилі ексмера Харкова встановили святкову ялинку (фото)

Прикрашене дерево було встановлено напередодні проведення панахиди за колишнім міським головою. На заході були присутні понад 50 осіб.

На могилі колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса встановили оздоблену новорічну ялинку. Фото зі святковим деревом опублікувало "Суcпільне Харків".

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Новорічна ялинка з'явилася на могилі Геннадія Кернеса напередодні проведення панахиди з нагоди перших роковин смерті колишнього мера Харкова.

Журналісти, публікуючи фото з цвинтаря, попередили, що через церемонію в районі 2-го цвинтаря правоохоронці обмежать рух транспорту.

[ + – ] На могилі Геннадія Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку

Регіональне видання "Об'єктив", журналісти якого були присутні на панахиді, опублікували знімки, на яких також можна побачити прикрашену новорічну ялинку на могилі ексмера Харкова Геннадія Кернеса.

Повідомляється, що церемонія відбулася на 2-му міському цвинтарі, де похований колишній міський голова. На заході були присутні понад 50 осіб, а чинний мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за часів Геннадія Кернеса місто стало "найзатишнішим і доглянутішим в Україні".

Міський голова під час панахиди також заявив, що місцевий скульптор зараз працює над проєктом пам'ятника Геннадію Кернесу, який планують відлити з бронзи.

[ + – ] На могилі Геннадія Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку Фото: "Объектив"

[ + – ] На могилі Геннадія Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку Фото: "Объектив"

Нагадаємо, ексмер Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року в німецькій клініці "Шаріте", куди топчиновника госпіталізували з коронавірусною інфекцією ще 17 вересня. Востаннє на публіці Геннадій Кернес з'являвся 23 серпня 2020 року.

Похорон Геннадія Кернеса відбувся 23 грудня на 2-му цвинтарі Харкова. На церемонію прощання приїхали українські політики, серед яких були мер Києва Віталій Кличко, екснардеп Євген Мураєв, чинний парламентар Вадим Новинський та інші.

Крім цього, після церемонії прощання з Геннадієм Кернесом невідомі запустили феєрверки, які не були погоджені з правоохоронцями.