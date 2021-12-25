"Український Стоунхендж": у Харкові з'явився оригінальний об'єкт за 1,5 млн. гривень (фото)

Автори проекту переконані, що їхня робота може стати туристичним центром міста та залучити до півмільйона туристів на рік.

Жителі Індустріального району Харкова мають нагоду долучитися до сучасного мистецтва. На пустирі за житловими будинками на вулиці Бібліка з'явився незвичайний об'єкт під назвою "Скіфська спадщина". Як повідомляє харківське видання Vgorode, цей проект став переможцем Бюджету участі на 2021 рік вартістю 1 482 680 гривень.

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[ + – ] Незвичайну споруду вже назвали місцевим "Стоунхенджем"

Оригінальна конструкція складається з бетонних блоків висотою до 2,4 метрів, яким за допомогою спеціальної технології надали ефекту стародавньої споруди. На блоках висічені рунічні символи та зображення скіфської культури, а у центрі встановлені копії скіфських кам'яних баб. Територію навколо споруди виклали піщаником, морською галькою та природним камінням, щоб підкреслити ефект "старовини" і створити враження пербування в минулому.

[ + – ] Бетонні блоки виготовлені "під старовину"

Споруду вже назвали "українським стоунхенджем", а автори проекту припускають, що культурний об'єкт може стати туристичним центром Харкова, який відвідуватимуть щонайменше півмільйона людей на рік.

"Наш Стоунхендж — це місце вашого відпочинку та енергетичного заряду. Це місце, де ви можете доторкнутися до того, як і чим жили наші пращури — скіфи, сармати та трипільці", — йдеться у пості соцмережі Індустріального району.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під приводом ремонту квартири у 60 кв. метрів побудували магазин, площею 1 200 кв. метрів. Дозвіл на реконструкцію видала Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка наразі вже розформована.

На могилі колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса встановили прикрашену новорічну ялинку. Її встановили напередодні панахиди з нагоди річниці смерті мера міста.