"Грошей не буде": авторам "українського стоунхенджу" у Харкові не заплатять (фото)

У мерії міста стверджують, що проекту "Скіфська спадщина" у такому вигляді немає місця у місті.

Директор Департаменту зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив, що бюджетні гроші на проект "Скіфська спадщина", якого харків'яни охрестили "українським стоунхенджем", виділені не будуть. За словами урядовця, це "принципова позиція" мера міста Ігоря Терехова.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Звичайно ж, у такому вигляді "ця споруда" прийнята не буде. Відповідно, ні про яку оплату теж не йдеться — у цьому питанні позиція мера принципова. Гроші реалізатору проекту виплачені не будуть", — написав у Facebook Сидоренко, додавши що "бібликовському стоунхенджу" чи "скіфській спадщині" у Харкові місця немає.

Варто зазначити, що на реалізацію проекту мали виділити близько 1,5 млн. гривень, а сам проект став переможцем Бюджету участі, оскільки за нього проголосувала більшість харків'ян.

Автори споруди планували зробити "Скіфську спадщину" місцем паломництва для туристів. Передбачалося, що витвір сучасного мистецтва зможе залучити близько півмільйона відвідувачів щороку. Користувачами цього проекту мали стати мешканці прилеглих мікрорайонів, фахівці з історії та культури, молодь, школярі та студенти.

"Основою для ідеї проекту "Скіфська спадщина" є багата та глибока історія нашого міста та регіону. На території об'єкта в загальноосвітніх цілях може бути встановлений стенд з описом об'єкта, деталей об'єкта, їх призначення та застосування", — сказано в документації проекту.

Нагадаємо, що в Харкові на пустирі за житловими будинками по вулиці Бібліка з'явився незвичайний об'єкт під назвою "Скіфська спадщина". Конструкція зроблена "під старовину" і складається з бетонних блоків заввишки до 2,4 метра, в центрі якої розмістили копії скіфських кам'яних баб.