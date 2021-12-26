Конец тепла: какой будет погода в Украине до конца года

Морозы, а ночью очень сильные морозы, снег, мокрый снег и гололед – все это ждет украинцев в ближайшие дни. Но ближе к Новому году станет теплее.

С 26 по 30 декабря в Украине будет холодно, а ночью ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, в эти дни украинцам стоит ожидать почти по всей территории страны осадки в виде снега и мокрого снега, местами будет гололед. Только 30 декабря станет немного теплее, сообщает Укргидрометцентр.

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[ + – ] Какой будет погода в Украине 26 декабря: карта

В воскресенье, 26 декабря, на западе, севере и в центре будет солнечно, а на востоке и юге — облачно с обильными осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха на западе от -5 до -7, на севере и в центре от -3 до -7, на востоке и юге температура повысится до -1 градуса. На дорогах Украины возможен гололед.

[ + – ] Какой будет погода в Украине 27 декабря: карта

В понедельник, 27 декабря, Украину ожидает продолжение серии морозных дней с резким понижением температуры воздуха на востоке. Солнечная погода преимущественно сохранится только на севере и востоке, а также в некоторых центральных областях. На западе и юге Украины будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью по всей территории страны от -11 до -15, только на юге будет от 6 до 9 градусов мороза. Днем по всей Украине температура будет на уровне -4…-6, на востоке температура снизится до 10 градусов мороза, а на юге – до -2.

[ + – ] Какой будет погода в Украине 28 декабря: карта Фото: укргидрометцентр

Во вторник, 28 декабря, температура воздуха и днем и ночью будет практически на том же уровне. Только на западе воздух прогреется днем до -2…-4, а на юге температура поднимется до +2…+4. Везде будет идти снег, только на западе его не будет, а на юге вместо снега будет идти дождь.

[ + – ] Какой будет погода в Украине 29 декабря: карта Фото: укргидрометцентр

В среду, 29 декабря по всей территории Украины осадки прекратятся, будет преимущественно солнечная погода, температура воздуха повысится. На западе днем будет от -1 до -3, на севере от -4 до -6, в центре от -2 до -4, на востоке и юге от 0 до 2 градусов тепла.

[ + – ] Какой будет погода в Украине 30 декабря: карта Фото: укргидрометцентр

Ближе к Новому году, в четверг, 30 декабря, осадки в виде мокрого снега вернутся на западную и северную часть Украины. Температура воздуха на западе от 0 до 4 градусов тепла, на остальной территории, кроме юга – от 0 до -2 градусов. В южной части Украины — +2…+4.

Напоминаем, что ученые узнали, как глобальное потепление заморозило Европу несколько столетий назад. Похолодание, которое назвали малым ледниковым периодом, стало причиной смерти миллионов людей. Ученые пришли к выводу, что причиной похолодания стало…предыдущее потепление.

О том, что как похолодание повлияет уже на ближайшее будущее, Фокус также писал. Эксперты ответили на вопрос: ждет ли нашу страну топливный кризис из-за экстремальных холодов, ведь в Украине прогнозируют суровое продолжение зимы. Это особенно неприятно на фоне увеличения стоимости энергоносителей.