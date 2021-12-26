Кінець тепла: якою буде погода в Україні до кінця року

Морози, а вночі дуже сильні морози, сніг, мокрий сніг та ожеледиця – все це чекає на українців найближчими днями. Але ближче до Нового року стане тепліше.

З 26 по 30 грудня в Україні буде холодно, а вночі очікуються сильні морози. За прогнозами синоптиків, у ці дні українцям варто очікувати майже по всій території країни опади у вигляді снігу та мокрого снігу, подекуди буде ожеледиця. Лише 30 грудня стане трохи теплішим, повідомляє Укргідрометцентр.

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[ + – ] Якою буде погода в Україні 26 грудня: карта

У неділю, 26 грудня, на заході, півночі та в центрі буде сонячно, а на сході та півдні – хмарно з рясним опадом у вигляді мокрого снігу. Температура повітря на заході від -5 до -7, на півночі та в центрі від -3 до -7, на сході та півдні температура підвищиться до -1 градуса. На дорогах України можлива ожеледиця.

[ + – ] Якою буде погода в Україні 27 грудня:

У понеділок, 27 грудня, на Україну очікує продовження серії морозних днів з різким зниженням температури повітря на сході. Сонячна погода переважно збережеться лише на півночі та сході, а також у деяких центральних областях. На заході та півдні України йтиме сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі на всій території країни від -11 до -15, лише на півдні буде від 6 до 9 градусів морозу. Вдень у всій Україні температура буде на рівні -4…-6, на сході температура знизиться до 10 градусів морозу, а на півдні – до -2.

[ + – ] Якою буде погода в Україні 28 грудня: Фото: укргідрометцентр

У вівторок, 28 грудня, температура повітря і вдень, і вночі буде практично на тому ж рівні. Тільки заході повітря прогріється вдень до -2…-4, але в півдні температура підніметься до +2…+4. Усюди йтиме сніг, тільки на заході його не буде, а на півдні замість снігу йтиме дощ.

[ + – ] Якою буде погода в Україні 29 грудня: Фото: укргідрометцентр

У середу, 29 грудня, по всій території України опади припиняться, буде переважно сонячна погода, температура повітря підвищиться. На заході вдень буде від -1 до -3, на півночі від -4 до -6, у центрі від -2 до -4, на сході та півдні від 0 до 2 градусів тепла.

[ + – ] Якою буде погода в Україні 30 грудня: Фото: укргідрометцентр

Ближче до Нового року, у четвер, 30 грудня, опади у вигляді мокрого снігу повернуться на західну та північну частину України. Температура повітря на заході від 0 до 4 градусів тепла, на решті території, крім півдня – від 0 до -2 градусів. У південній частині України – +2…+4.

Нагадуємо, що вчені дізналися, як глобальне потепління заморозило Європу кілька століть тому. Похолодання, яке назвали малим льодовиковим періодом, спричинило смерть мільйонів людей. Вчені дійшли висновку, що причиною похолодання стало попереднє потепління.

Про те, як похолодання вплине вже на найближче майбутнє, Фокус також писав. Експерти відповіли на запитання: чи чекає на нашу країну паливна криза через екстремальні холоди, адже в Україні прогнозують суворе продовження зими. Це особливо неприємно і натомість збільшення вартості енергоносіїв.