Смерть наступила мгновенно: под Харьковом случайно застрелили полтавского хирурга (фото)

Стрелявшему вменяют статью об убийстве по неосторожности, которая предусматривает пять лет тюрьмы.

В Харьковской области случайно убили известного полтавского хирурга Романа Ростовского. Трагедия произошла на охоте на территории Краснокутского лесничества, сообщает Нацполиция области и Укринформ.

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Известно, что несколько товарищей приехали в лес на охоту, в ходе которой 40-летний мужчина случайно выстрелил из ружья в 39-летнего хирурга. Смерть последнего наступила сразу.

Позже городская больница №2 Полтавы сообщила, что погиб заведующий хирургическим отделением №2 Роман Ростовский. Местные СМИ писали, что именно он стал случайной жертвой на охоте и это подтвердили в полиции.

[ + – ] хирург Роман Ростовский

Известно, что хирург на протяжении 20 лет своей работы был хорошим специалистом, который провел много операций и внедрил новые методики лечения, за что неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями.

40-летнему охотнику сообщили подозрение по статье об убийстве по неосторожности, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области на охоте мужчина случайно застрелил своего друга-полицейского. Он целился в животное, но пуля попала в товарища.