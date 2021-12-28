Смерть настала миттєво: під Харковом випадково застрелили полтавського хірурга (фото)
Того, хто стріляв, звинувачують за статтею про вбивство з необережності, яка передбачає п'ять років в'язниці.
На Харківщині випадково вбили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Трагедія сталася на полюванні на території Краснокутського лісництва, повідомляє Нацполіція області й Укрінформ.
Відомо, що кілька товаришів приїхали в ліс на полювання, під час якого 40-річний чоловік випадково вистрілив із рушниці в 39-річного хірурга. Смерть останнього настала одразу.
Пізніше міська лікарня №2 Полтави повідомила, що загинув завідувач хірургічного відділення №2 Роман Ростовський. Місцеві ЗМІ писали, що саме він став випадковою жертвою на полюванні, і це підтвердили в поліції.
Відомо, що хірург протягом 20 років своєї роботи був хорошим фахівцем, який провів багато операцій та впровадив нові методики лікування, за що неодноразово нагороджувався почесними грамотами та подяками.
40-річному мисливцеві повідомили підозру за статтею про вбивство через необережність, йому загрожує до 5 років в'язниці.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині на полюванні чоловік випадково застрелив свого друга-поліцейського. Він цілився у тварину, але куля потрапила в товариша.