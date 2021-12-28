Смерть настала миттєво: під Харковом випадково застрелили полтавського хірурга (фото)

Того, хто стріляв, звинувачують за статтею про вбивство з необережності, яка передбачає п'ять років в'язниці.

На Харківщині випадково вбили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Трагедія сталася на полюванні на території Краснокутського лісництва, повідомляє Нацполіція області й Укрінформ.

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Відомо, що кілька товаришів приїхали в ліс на полювання, під час якого 40-річний чоловік випадково вистрілив із рушниці в 39-річного хірурга. Смерть останнього настала одразу.

Пізніше міська лікарня №2 Полтави повідомила, що загинув завідувач хірургічного відділення №2 Роман Ростовський. Місцеві ЗМІ писали, що саме він став випадковою жертвою на полюванні, і це підтвердили в поліції.

[ + – ] Хірург Роман Ростовський

Відомо, що хірург протягом 20 років своєї роботи був хорошим фахівцем, який провів багато операцій та впровадив нові методики лікування, за що неодноразово нагороджувався почесними грамотами та подяками.

40-річному мисливцеві повідомили підозру за статтею про вбивство через необережність, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині на полюванні чоловік випадково застрелив свого друга-поліцейського. Він цілився у тварину, але куля потрапила в товариша.