Немного тепла. Кого спасут от морозов пункты обогрева в Киеве

В столице заработали пункты обогрева. Корреспондент Фокуса проинспектировал один из них, чтобы узнать, кто и чем помогает бездомным и киевлянам, которым нужна поддержка в холода.

В последние дни температура воздуха стремительно опустилась, усугубил ситуацию снегопад. По данным Укргидрометцентра, в ночь на 13 января температура в Киеве понизится до минус 16-18 градусов.

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Городская администрация распорядилась развернуть пункты обогрева, в которые может обратиться любой, кто нуждается в помощи в морозные дни. Традиционно такие пункты размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Всего в Киеве открыли 44 пункта обогрева. В каждом из них можно выпить горячего чаю, в некоторых – получить первую медицинскую помощь,несколько пунктов могут при необходимости предложить теплую одежду и обувь.

[ + – ] Этой зимой в Киеве открыли 44 пункта обогрева Фото: УНИАН

Пункт обогрева в Святошино: чай и печенье

Пункт обогрева, размещенный в территориальном центре социального обслуживания Святошинского района, работает круглосуточно. Этой зимой здесь было мало посетителей. "Один человек забегал на днях, буквально на пять минут. У нас тут остановка автобусная рядом. Долго не было транспорта, так он зашел погреться", — рассказывает администратор пункта обогрева.

В самом помещении довольно прохладно, по ощущениям – максимум +15 градусов, зато здесь есть горячий чай и печенье.

[ + – ] В пункт обогрева в Святошино приходят выпить чаю и поговорить Фото: Ульяна Купновицкая

По словам администратора, за многие годы работы пункта сюда заходили погреться и молодые парочки, которые замерзли во время прогулок по парку "Совки", и пенсионеры, живущие рядом, – выпить чаю и поговорить. Самыми частыми гостями предсказуемо являются бездомные: в начале 2021 года в морозные дни ежедневно приходили в среднем по восемь человек, большинство — не имело постоянного места жительства.

"Мы никому не отказываем, но следим, чтобы пришедшие вели себя вежливо", — добавляет администратор. На вопрос, проверяют ли здесь сертификаты о вакцинации, женщина широко улыбается и отвечает, что многие посетители игнорируют даже масочный режим, что уже говорить о других карантинных требованиях.

[ + – ] Пункт обогрева размещен в территориальном центре социального обслуживания Святошинского района Фото: Ульяна Купновицкая

Не замерзнуть в холода. Почему пунктов обогрева то больше, то меньше?

Количество пунктов обогрева в Киеве каждый год разнится, например, в начале 2021-го работало 32 пункта, в конце 2019-го – 21. Больше всего пунктов разворачивали в начале 2016 года, тогда в столице их работало 105. Но и температура воздуха той зимой достигала минус 18 градусов днем.

"Не могу сказать наверняка, чем руководствуются наши власти, открывая то или иное количество пунктов обогрева в разные годы, но с уверенностью могу сказать, что с 2016 года количество бездомных на улицах Киева сократилось в разы. Возможно, и это как-то влияет на такие решения", — говорит Фокусу волонтер Анатолий Веремий, подчеркивая, что пункты обогрева в Украине в первую очередь ориентированы на помощь малоимущим и бездомным.

[ + – ] Несколько пунктов обогрева могут при необходимости предложить теплую одежду и обувь Фото: УНИАН [ + – ] В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь Фото: УНИАН

По словам волонтера, в 2016 году в столице насчитывалось около 35 тыс бездомных, спустя год их количество снизилось до 27 тыс. На данный момент, по оценкам разных благотворительных организаций, количество бездомных составляет от 5 до 10 тыс.человек. Но согласно данным Центра учета бездомных лиц, по состоянию на апрель 2021 года в Киеве зарегистрированы всего 2717 представителей этой категории горожан.

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"Далеко не все бездомные готовы искать помощь в городских социальных центрах, – говорит Анатолий Веремий. – Но большинству нужна поддержка, к сожалению, получить ее они могут не везде".

В Киеве не первый год работает Дом социальной опеки, где бездомные могут остаться на ночь и помыться. Но рассчитан он всего на 150 спальных мест и пребывание в нем платное. По последним данным волонтеров, ночевка в Доме стоила от 15 до 20 грн. Более того обратиться туда за помощью могут лишь те, у кого есть документы, удостоверяющие личность и справка о состоянии здоровья.

"Наши волонтеры оказывают помощь бездомным не первый год, и за все это время я не встречал ни одного из них с паспортом и уж тем более со справкой. Такая помощь от властей больше похожа на издевательство. Но стоит сказать спасибо нашей мэрии за пункты обогрева зимой – хоть это остается неизменным", — говорит волонтер.