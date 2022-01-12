Трохи тепла. Кого врятують від морозів пункти обігріву в Києві

У столиці запрацювали пункти обігріву. Кореспондент Фокуса проінспектував один із них, щоб дізнатися, хто і чим допомагає безпритульним і киянам, яким потрібна підтримка в холоди.

Останніми днями температура повітря стрімко опустилася, ускладнив ситуацію снігопад. За даними Укргідрометцентру, в ніч на 13 січня температура в Києві знизиться до мінус 16-18 градусів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Міська адміністрація розпорядилася розгорнути пункти обігріву, в які може звернутися будь-хто, хто потребує допомоги в морозні дні. Традиційно такі пункти розміщуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Загалом у Києві відкрили 44 пункти обігріву. У кожному з них можна випити гарячого чаю, у деяких — отримати першу медичну допомогу, кілька пунктів можуть за необхідності запропонувати теплий одяг і взуття.

[ + – ] Цієї зими в Києві відкрили 44 пункти обігріву Фото: УНИАН

Пункт обігріву у Святошино: чай і печиво

Пункт обігріву, розміщений у територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району, працює цілодобово. Цієї зими тут було мало відвідувачів. "Одна людина забігала днями, буквально на п'ять хвилин. У нас тут автобусна зупинка поруч. Довго не було транспорту, так зайшла погрітися", — розповідає адміністраторка пункту обігріву.

Власне в приміщенні досить прохолодно, за відчуттями — максимум +15 градусів, проте тут є гарячий чай і печиво.

[ + – ] До пункту обігріву в Святошино приходять випити чаю і поговорити Фото: Ульяна Купновицька

За словами адміністраторки, за багато років роботи пункту сюди заходили погрітися і молоді парочки, які замерзли під час прогулянок парком "Совки", і пенсіонери, які мешкають поряд, — випити чаю і поговорити. Найчастішими гостями передбачувано є безхатченки: на початку 2021 року в морозні дні щодня приходили здебільшого по вісім людей, більшість не мала постійного місця проживання.

"Ми нікому не відмовляємо, але слідкуємо, щоб ті, хто прийшли, поводилися ввічливо", — додає адміністраторка. На запитання, чи перевіряють тут сертифікати про вакцинацію, жінка широко посміхається та відповідає, що багато відвідувачів ігнорують навіть масковий режим, що вже говорити про інші карантинні вимоги.

[ + – ] Пункт обігріву розміщений у територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району. Фото: Ульяна Купновицька

Не замерзнути в холоди. Чому пунктів обігріву то більше, то менше?

Кількість пунктів обігріву в Києві щороку відрізняється, наприклад, на початку 2021-го працювали 32 пункти, наприкінці 2019-го — 21. Найбільше пунктів розгортали на початку 2016 року, тоді в столиці їх працювало 105. Але й температура повітря тієї зими досягала мінус 18 градусів вдень.

"Не можу сказати напевно, чим керується наша влада, відкриваючи ту чи іншу кількість пунктів обігріву в різні роки, але з упевненістю можу сказати, що з 2016 року кількість безхатченків на вулицях Києва скоротилася в рази. Можливо, і це якось впливає на такі рішення", — каже Фокусу волонтер Анатолій Веремій, наголошуючи, що пункти обігріву в Україні насамперед орієнтовані на допомогу незаможним і безпритульним.

[ + – ] Декілька пунктів обігріву можуть за необхідності запропонувати теплий одяг і взуття Фото: УНИАН [ + – ] У деяких пунктах обігріву можна отримати першу медичну допомогу Фото: УНИАН

За словами волонтера, у 2016 році в столиці налічувалося приблизно 35 тис. безпритульних, через рік їхня кількість знизилася до 27 тис. Зараз, за оцінками різних благодійних організацій, кількість безпритульних становить від 5 до 10 тис. осіб. Але згідно з даними Центру обліку безпритульних осіб, станом на квітень 2021 року в Києві зареєстровано лише 2 717 представників цієї категорії містян.

Важливо

Як вирватися з пекла домашнього насильства. Репортаж про роботу шелтера св. Ольги

"Далеко не всі безхатченки готові шукати допомоги в міських соціальних центрах, — каже Анатолій Веремій. — Але більшості потрібна підтримка, на жаль, отримати її вони можуть не скрізь".

У Києві не перший рік працює Будинок соціальної опіки, де безхатченки можуть залишитися на ніч і помитися. Але розрахований він всього на 150 спальних місць і перебування у ньому платне. За останніми даними волонтерів, ночівля у Будинку коштувала від 15 до 20 грн. Більше того, звернутися туди за допомогою можуть лише ті, хто має документи, що засвідчують особу, та довідку про стан здоров'я.

"Наші волонтери надають допомогу безпритульним не перший рік, і за весь цей час я не зустрічав жодного з них із паспортом та особливо з довідкою. Така допомога від влади більше схожа на знущання. Але варто сказати спасибі нашій мерії за пункти обігріву взимку — хоч це залишається незмінним”, — каже волонтер.