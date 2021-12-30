Монастырский пообещал: кому и за счет чего в МВД повысят зарплаты в 2022 году

Оклады планируют увеличить за счет "сверхпоступлений" от акцизных сборов после продажи топлива, алкоголя и табака. За ноябрь эта цифра превысила миллиард гривен.

В следующем году полицейским повысят зарплату минимум на 10%. Об этом сказал в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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По словам министра, в бюджете выделили 2,5 млрд гривен на денежное обеспечение полицейских. В Верховной Раде договорились, что МВД получит "сверхурочные поступления" от акцизных сборов после продажи топлива, алкоголя, спирта и табака, добавил он.

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Монастырский отметил, что за ноябрь этого года такие "сверхурочные поступления" благодаря усилиям Нацполиции и налоговой службы составили более 1 млрд гривен.

"Результаты за декабрь подготовят через несколько дней. Сумма будет больше, мы видим возможность для пересмотра зарплат уже в первом квартале следующего года", – заявил министр.

Приоритет в повышении зарплат, по его словам, получат отдельные подразделения патрульной полиции в больших городах, представители добровольческих батальонов, которые служат в зоне боевых действий на Донбассе и пограничники.

Как обстоят дела с зарплатами в полиции?

Некоторые СМИ обратили внимание, что многие украинские полицейские вместо 13-й зарплаты получили всего лишь от 500 до 1000 гривен. Не все получили так называемые "ковидные надбавки" и премии, а без них зарплата патрульного становится вполовину меньше.

Патрульные массово пожаловались на ситуацию с зарплатами под постом МВД в Facebook от 28 декабря, в котором говорилось о меморандуме между министерством и торговой палатой США в Украине. В частности, речь шла и о достойных зарплатах полиции.

После негативных отзывов на странице МВД ограничили круг людей, которые могут оставлять комментарии.

"Молчаливый страйк"

Львовская журналистка Виктория Балицкая 25 декабря написала в Facebook о "молчаливом страйке" полицейских из-за низких зарплат. Такой протест подразумевает, что патрульные проявляют максимальную толерантность к нарушителям правил дорожного движения и используют лишь устные предупреждения.

Отметим, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой просят повысить зарплату полицейским. В ее тексте подчеркивается специфика работы патрульного.

"Это высокий уровень ответственности, психологические и физические нагрузки, ненормированный рабочий день, постоянные риски для жизни и здоровья, в том числе от деятельности преступной среды или других объективных обстоятельств (пандемии короновируса)", – пишет ее автор Артем Каспарьян.

Финансовое и социальное обеспечение полицейских нужно установить на уровне стран Евросоюза и Соединенных Штатов, считает он.

Напомним, что в июне этого года замминистра внутренних дел Антон Геращенко говорил о зарплатах в полиции на уровне 13,5 тысяч гривен в месяц, что ниже, чем в НАБУ и ГБР примерно в 4-5 раз. По его словам, из-за такого денежного обеспечения патрульные массово увольняются.

Бывший глава МВД Арсен Аваков предупреждал о необходимости изменить бюджет на 2022 год, чтобы увеличить зарплаты работников ведомств, входящих в систему МВД (Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужба и Госмиграционная служба).