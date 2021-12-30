Монастирський пообіцяв: кому і за рахунок чого в МВС підвищать зарплати в 2022 році

Оклади планують збільшити за рахунок "наднадходжень" від акцизних зборів після продажу палива, алкоголю та тютюну. За листопад ця цифра перевищила мільярд гривень.

Наступного року поліцейським підвищать зарплату щонайменше на 10%. Про це сказав у коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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За словами міністра, в бюджеті виділили 2,5 млрд гривень на грошове забезпечення поліцейських. У Верховній Раді домовилися, що МВС отримає "надурочні надходження" від акцизних зборів після продажу палива, алкоголю, спирту та тютюну, додав він.

[ + – ] Поліцейські в зоні ООС і прикордонники матимуть пріоритет у підвищенні зарплат

Монастирський зазначив, що за листопад цього року такі "надурочні надходження" завдяки зусиллям Нацполіції та податкової служби становили понад 1 млрд гривень.

"Результати за грудень підготують за кілька днів. Сума буде більшою, ми бачимо можливість для перегляду зарплат уже в першому кварталі наступного року", — заявив міністр.

Пріоритет у підвищенні зарплат, за його словами, матимуть окремі підрозділи патрульної поліції у великих містах, представники добровольчих батальйонів, які служать у зоні бойових дій на Донбасі та прикордонники.

Як справи із зарплатами в поліції?

Деякі ЗМІ звернули увагу, що багато українських поліцейських замість 13-ї зарплати отримали лише від 500 до 1 000 гривень. Не всі отримали так звані "ковідні надбавки" та премії, а без них зарплата патрульного стає на половину меншою.

Патрульні масово поскаржилися на ситуацію із зарплатами під дописом МВС у Facebook від 28 грудня, в якому йшлося про меморандум між міністерством і торговельною палатою США в Україні. Зокрема, йшлося і про гідні зарплати поліції.

Після негативних відгуків на сторінці МВС обмежили коло людей, які можуть залишати коментарі.

"Мовчазний страйк"

Львівська журналістка Вікторія Балицька 25 грудня написала у Facebook про "мовчазну забастовку" поліцейських через низькі зарплати. Такий протест передбачає, що патрульні проявляють максимальну толерантність до порушників правил дорожнього руху та використовують лише усні попередження.

Зазначимо, що на сайті президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція, у якій просять підвищити зарплатню поліцейським. У тексті підкреслюється специфіка роботи патрульного.

"Це високий рівень відповідальності, психологічні та фізичні навантаження, ненормований робочий день, постійні ризики для життя та здоров'я, зокрема від діяльності злочинного середовища чи інших об'єктивних обставин (пандемії коронавірусу)", — пише її автор Артем Каспар'ян.

Фінансове та соціальне забезпечення поліцейських потрібно встановити на рівні країн Євросоюзу та Сполучених Штатів, вважає він.

Нагадаємо, що в червні цього року заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко говорив про зарплати в поліції на рівні 13,5 тисячі гривень на місяць, що нижче, ніж у НАБУ та ДБР приблизно в 4-5 разів. За його словами, через таке грошове забезпечення патрульні масово звільняються.

Колишній глава МВС Арсен Аваков попереджав про необхідність змінити бюджет на 2022 рік, щоб збільшити зарплати працівників відомств, що входять до системи МВС (Нацполіція, Нацгвардія, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужба та Держміграційна служба).