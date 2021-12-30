Украинец сделал 18 прививок от COVID-19 ради "вознаграждения" от семейного врача (видео)

Молодой человек испытал на себе все завезенные в Украину виды вакцин. Алексей Стукач пошел на это ради бесплатного проживания в больнице Харькова.

Украинец Алексей Сукач может стать мировым рекордсменом по вакцинации — он принял уже 18 доз препарата против COVID-19, сообщает 2+2.

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Молодой человек не собирается останавливаться на этом: в общении с журналистами он сказал, что не против получить еще "10 штук".

Целью такого количества вакцинаций, по словам Алексея, есть бесплатное пребывание в больнице Харькове, которое ему пообещала семейный врач за прививки. Но зачем ему это — неясно. Сама же врач, по его словам, заинтересована в количестве вакцинаций пациентов, чтобы повысить свой рейтинг в системе Helsi. Когда журналисты связались с этим доктором, она стала все отрицать и говорить, что у нее "нет такого пациента". Но на портале указано, что с молодым человеком медработник все-таки знакома.

На днях Алексей хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. На вопрос врачей, зачем ему снова прививаться, он сообщил, что семейный врач пообещала ему путевку за 20 вакцин.

Доктор Людмила Смолина не исключает, что у парня могут быть проблемы с психикой, потому что здоровый человек не будет так вредить своему здоровью.

Отметим, что в Украине прививку от коронавируса получили более 40% взрослого населения, из-за чего Кабмин пообещал больше не вводить тотальных локдаунов.