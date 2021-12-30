Українець зробив 18 щеплень від COVID-19 заради "винагороди" від сімейного лікаря (відео)

Молодий чоловік випробувала на собі всі завезені в Україну види вакцин. Він пішов на це заради безкоштовного проживання у лікарні Харкова.

Українець Олексій Сукач може стати світовим рекордсменом з вакцинації — він прийняв уже 18 доз препарату від COVID-19, повідомляє 2+2.

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Молодий чоловік не збирається зупинятись на цьому: у спілкуванні з журналістами він сказав, що не проти отримати ще "10 штук".

Метою такої кількості вакцинацій, за словами Олексія, є безкоштовне перебування у лікарні Харкові, яке йому пообіцяла сімейна лікарка за щеплення. Але навіщо йому це, незрозуміло. Сама ж лікарка, за його словами, зацікавлена в кількості вакцинацій пацієнтів, щоб підвищити свій рейтинг у системі Helsi. Коли журналісти зв'язалися з цим лікарем, вона стала заперечувати і говорити, що в неї "немає такого пацієнта". Але на порталі вказано, що з молодим чоловіком медпрацівниця таки знайома.

Днями Олексій хотів зробити ще одне щеплення в Мукачеві, але йому відмовили. На запитання лікарів, навіщо знову прищеплюватися, він повідомив, що сімейна лікарка пообіцяла йому путівку за 20 вакцин.

Лікарка Людмила Смоліна не виключає, що у хлопця можуть бути проблеми з психікою, бо здорова людина не буде так шкодити своєму здоров'ю.

Зазначимо, що в Україні щеплення від коронавірусу отримали понад 40% дорослого населення, через що Кабмін пообіцяв більше не вводити тотальних локдаунів.