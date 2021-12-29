Ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни, — Шмигаль (відео)

Щеплення отримали понад 40% дорослого населення. Понад 40 млн доз вакцин надійшло в Україну з початку року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів, які передбачають заборону роботи багатьох сфер. Про це він повідомив на останньому цьогорічному урядовому засіданні.

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За його словами, завдяки вакцинації всіх працівників не буде потреби вводити жорсткий локдаун.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у червоних зонах, якщо його працівники вакциновані на 100%", — сказав він.

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Відомо, що з початку року в країну надійшло понад 40 млн доз вакцин проти коронавірусу. Запас на наступний рік, за словами глави уряду, також є.

Підбивши підсумки року, прем'єр також додав, що боротьба з пандемією була однією з основних цілей Кабміну, з якою його команда впоралася.

Зазначимо, що рівень вакцинації дорослого населення в Україні перевищує 40%, про це повідомляв сам Шмигаль раніше.

Також він припустив, що українцям доведеться носити маски ще понад два роки, оскільки вірус мутує.

Нагадаємо, нещодавно українців почали щеплювати третьою дозою вакцини, яка належить людям із проблемами чи особливостями імунітету.