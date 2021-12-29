Мы больше не планируем вводить тотальные локдауны, - Шмыгаль (видео)

Прививку получили более 40% взрослого населения. Более 40 млн доз вакцин поступило в Украину с начала года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будут вводить тотальных локдаунов, которые подразумевают запрет работы многих сфер. Об этом он сообщил на последнем в этом году правительственном заседании.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, благодаря вакцинации всех работников не будет потребности вводить жесткий локдаун.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — сказал он.

(смотреть с 19:45)

Известно, что с начала года в страну поступило более 40 млн доз вакцин против коронавируса. Запас на следующий год, по словам главы правительства, также имеется.

Подведя итоги года, премьер также добавил, что борьба с пандемией была одной из основных целей Кабмина, с которой его команда справилась.

Отметим, что уровень вакцинации взрослого населения в Украине превышает 40% — об этом сообщал сам Шмыгаль ранее.

Также он предположил, что украинцам придется носить маски еще более двух лет, поскольку вирус мутирует.

Напомним, недавно украинцев начали прививать третьей дозой вакцины, которая положена людям с проблемами или особенностями иммунитета.