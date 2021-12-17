В Кабмине рассказали, будут ли в Украине локдауны и сколько еще нужно носить маски
Высокий уровень вакцинации украинцев позволит избежать жесткого карантина и развить экономику, уверен глава правительства.
В Украине больше не будет локдаунов, поскольку уровень вакцинации взрослого населения превышает 40%. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на гала-ивенте НВ "Украина и мир впереди-2022" в Киеве.
За семь недель более миллиона украинцев вакцинировалось. Именно большое число привитых от коронавируса позволит властям сказать представителям бизнеса, что локдауна не будет, подчеркнул глава правительства.
Вакцинация от COVID-19 в Украине позволит надеяться на то, что экономика будет развиваться, отметил он.
Шмыгаль также предположил, что украинцам придется носить маски более двух лет из-за того, что вирус мутирует.
Напомним, что с 20 по 21 декабря государство будет переводить 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
Ранее Фокус выяснил, как получить "ковидную" 1000 грн за вакцинацию.
В Украине с 19 декабря стартует госпрограмма "эПідтримка", по которой всем обладателям "зеленых" COVID-сертификатов будут начислять на счет 1000 гривен. В этом году деньги выплатят подавшим заявки до 29 декабря включительно.
Фокус подробно писал, как получить деньги за вакцинацию.