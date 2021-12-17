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В Кабмине рассказали, будут ли в Украине локдауны и сколько еще нужно носить маски

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Фото: glavcom.ua | Локдаунов можно избежать благодаря массовой вакцинации

Высокий уровень вакцинации украинцев позволит избежать жесткого карантина и развить экономику, уверен глава правительства.

В Украине больше не будет локдаунов, поскольку уровень вакцинации взрослого населения превышает 40%. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на гала-ивенте НВ "Украина и мир впереди-2022" в Киеве.

За семь недель более миллиона украинцев вакцинировалось. Именно большое число привитых от коронавируса позволит властям сказать представителям бизнеса, что локдауна не будет, подчеркнул глава правительства.

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Вакцинация влияет на экономику Украины, уверен премьер

Вакцинация от COVID-19 в Украине позволит надеяться на то, что экономика будет развиваться, отметил он.

Шмыгаль также предположил, что украинцам придется носить маски более двух лет из-за того, что вирус мутирует.

Напомним, что с 20 по 21 декабря государство будет переводить 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Ранее Фокус выяснил, как получить "ковидную" 1000 грн за вакцинацию.

В Украине с 19 декабря стартует госпрограмма "эПідтримка", по которой всем обладателям "зеленых" COVID-сертификатов будут начислять на счет 1000 гривен. В этом году деньги выплатят подавшим заявки до 29 декабря включительно.

Фокус подробно писал, как получить деньги за вакцинацию.