У Кабміні розповіли, чи будуть в Україні локдауни та скільки ще потрібно носити маски

Високий рівень вакцинації українців дозволить уникнути жорсткого карантину та розвинути економіку, упевнений глава уряду.

В Україні більше не буде локдаунів, оскільки рівень вакцинації дорослого населення перевищує 40%. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на гала-івенті НВ "Україна та світ попереду-2022" у Києві.

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За сім тижнів понад мільйон українців вакцинувалося. Саме велика кількість щеплених від коронавірусу дозволить владі сказати представникам бізнесу, що локдауну не буде, наголосив глава уряду.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні дозволить сподіватися, що економіка розвиватиметься, зазначив він.

Шмигаль також припустив, що українцям доведеться носити маски понад два роки через те, що вірус мутує.

Нагадаємо, що з 20 по 21 грудня держава переказуватиме 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Раніше Фокус з'ясував, як отримати "ковідну" 1000 грн за вакцинацію.

В Україні з 19 грудня стартує держпрограма "єПідтримка", за якою всім власникам "зелених" COVID-сертифікатів нараховуватимуть на рахунок 1000 гривень. Цього року гроші виплатять заявникам до 29 грудня включно.

Фокус докладно писав, як отримати гроші за вакцинацію.