SIM-карты "на привязи". Закон о регистрации телефонных номеров по паспорту вступил в силу

Переходной период, на протяжении которого абоненты, пользующиеся услугами операторов, могут идентифицировать себя, продлится до 1 января 2025 года.

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу изменения к "Закону об электронных коммуникациях", которые, среды прочего, обязывают граждан "привязывать" SIM-карты к паспорту. Соответствующий документ появился на сайте правительства Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Согласно ему, конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Переходной период продолжится до 1 января 2025 года. Это время дано для того, чтоб абоненты, пользующиеся услугами операторов, смогли идентифицировать себя. По истечении указанного срока поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию, говорится в законе.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, операторы обязаны прекратить предоставление коммуникационных услуг.

Действие закона распространяется на отношения в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра по предоставлению и получению электронных коммуникационных услуг, поставке и доступу к электронным коммуникационным сетям, обеспечению конкуренции на рынках электронных коммуникаций, а также пользованию радиочастотным спектром, ресурсам нумерации и защите прав пользователей.

По словам членов комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, идея привязки SIM-карт к паспортам обусловлена исключительно заботой о гражданах и защите их от мошенников. Работа над инициативой продолжалась с апреля прошлого года, а сам законопроект был представлен в августе.

"Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получают выписки-балансы на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги через интернет. Вместе с тем возрастают и риски мошенничества. Нередки ситуации, когда в результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникали досадные недоразумения с банковскими счетами. Учитывая, что 85% абонентов в Украине пользуются услугами мобильной связи анонимно, проблема приобретает характер общенациональной", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Денис Алейников, один из разработчиков специального правового режима "Парка высоких технологий" для Беларуси, утверждает, что Украина сегодня является европейским лидером по темпам цифровой трансформации.