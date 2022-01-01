SIM-картки "на прив'язі". Закон про реєстрацію телефонних номерів за паспортом набув чинності

Перехідний період, протягом якого абоненти, котрі користуються послугами операторів, можуть ідентифікувати себе, триватиме до 1 січня 2025 року.

З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до "Закону про електронні комунікації", які, серед іншого, зобов'язують громадян "прив'язувати" SIM-картки до паспорта. Відповідний документ з'явився на веб- сайті уряду України.

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Відповідно до нього, кінцевий користувач зобов'язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Перехідний період триватиме до 1 січня 2025 року. Цей час дано для того, щоб абоненти, які користуються послугами операторів, змогли ідентифікувати себе. Після закінчення зазначеного терміну постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію, йдеться у законі.

Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, оператори зобов'язані припинити надання комунікаційних послуг.

Дія закону поширюється на відносини у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру щодо надання та отримання електронних комунікаційних послуг, постачання та доступу до електронних комунікаційних мереж, забезпечення конкуренції на ринках електронних комунікацій, а також користування радіочастотним спектром, ресурсів нумерації та захисту прав.

За словами членів комітету ВР з питань цифрової трансформації, ідея прив'язки SIM-карт до паспортів обумовлена виключно турботою про громадян та захист їх від шахраїв. Робота над ініціативою тривала з квітня минулого року, а сам законопроект було представлено у серпні.

"Вже зараз багато хто користується інтернет-банкінгом, отримують виписки-баланси на свої мобільні телефони, замовляють товари та послуги через інтернет. Водночас зростають і ризики шахрайства. Непоодинокі ситуації, коли в результаті викрадення телефонів, у пам'ять яких було внесено персональні дані, виникали прикрі непорозуміння з банківськими рахунками. Враховуючи, що 85% абонентів в Україні користуються послугами мобільного зв'язку анонімно, проблема набуває характеру загальнонаціональної", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, Денис Алейніков, один із розробників спеціального правового режиму "Парку високих технологій" для Білорусі, стверджує, що Україна сьогодні є європейським лідером за темпами цифрової трансформації.