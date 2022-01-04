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В городе под Запорожьем в один день уволились все сотрудники полиции (фото)

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Полиция Запорожье
Фото: 061.ua

Массовое увольнение, по словам народного депутата, произошло из-за недоплат и систематического давления со стороны руководства на своих сотрудников.

В Запорожской области 30 сотрудников Токмакского городского отделения полиции уволились 31 декабря 2021 года. Как сообщает в своем Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" 79 округа Запорожской области Юлия Яцык, это 95% всего личного состава полиции Токмака.

По ее словам, массовое увольнение полицейских произошло по ряду причин, в числе которых:

  • невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;
  • систематическое давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрываемости преступлений;
  • искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

К своему посту депутат добавила фото рапортов полицейских — все они датированы 31 декабря.

Рапорты об увольнении
Рапорты об увольнении от сотрудников полиции города Токмак
Рапорт об увольнении

Яцык утверждает, что для того, чтобы были высокие показатели раскрываемости, некоторые преступления или вообще не регистрировались в ЕРДР, или регистрировались с минимальной квалификацией. И подобное происходило не из-за ошибки или случайности, а по указанию "конкретных должностных лиц ГУНП". А в случае огласки, руководство находило "виновных" и с позором их увольняло.

В качестве примера нардеп привела случай в Токмаке, который произошел в местном кафе 25 декабря. Тогда в заведении мужчина открыто угрожал убийством девушке, а после при свидетелях начал ее душить. Девушка обратилась в полицию, но ее заявление не внесли в установленный срок в реестр. После огласки этого происшествия в областном управлении Нацполиции сообщили об увольнении начальника Пологовского районного отдела полиции, однако тем временем подозреваемый уже выехал за пределы Украины.

Областное управление Нацполиции отреагировало на массовое увольнение сотрудников и сообщило о комплексной проверке служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке, которое начнется по инициативе начальника ГУНП в Запорожской области 4 января.

Ранее сообщалось, что в городе Токмак мужчина во время ссоры со своим работодателем достал гранату, которая взорвалась у него в руках. В результате взрыва мужчине оторвало правую руку по предплечье.

В Запорожье разоблачили группу лиц, которые занимались выращиванием, поставкой, хранением и сбытом конопли. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 млн грн.