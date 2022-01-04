В городе под Запорожьем в один день уволились все сотрудники полиции (фото)

Массовое увольнение, по словам народного депутата, произошло из-за недоплат и систематического давления со стороны руководства на своих сотрудников.

В Запорожской области 30 сотрудников Токмакского городского отделения полиции уволились 31 декабря 2021 года. Как сообщает в своем Facebook народный депутат фракции "Слуга народа" 79 округа Запорожской области Юлия Яцык, это 95% всего личного состава полиции Токмака.

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По ее словам, массовое увольнение полицейских произошло по ряду причин, в числе которых:

невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;

систематическое давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрываемости преступлений;

искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции.

К своему посту депутат добавила фото рапортов полицейских — все они датированы 31 декабря.

[ + – ] Рапорты об увольнении от сотрудников полиции города Токмак

Яцык утверждает, что для того, чтобы были высокие показатели раскрываемости, некоторые преступления или вообще не регистрировались в ЕРДР, или регистрировались с минимальной квалификацией. И подобное происходило не из-за ошибки или случайности, а по указанию "конкретных должностных лиц ГУНП". А в случае огласки, руководство находило "виновных" и с позором их увольняло.

В качестве примера нардеп привела случай в Токмаке, который произошел в местном кафе 25 декабря. Тогда в заведении мужчина открыто угрожал убийством девушке, а после при свидетелях начал ее душить. Девушка обратилась в полицию, но ее заявление не внесли в установленный срок в реестр. После огласки этого происшествия в областном управлении Нацполиции сообщили об увольнении начальника Пологовского районного отдела полиции, однако тем временем подозреваемый уже выехал за пределы Украины.

Областное управление Нацполиции отреагировало на массовое увольнение сотрудников и сообщило о комплексной проверке служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке, которое начнется по инициативе начальника ГУНП в Запорожской области 4 января.

Ранее сообщалось, что в городе Токмак мужчина во время ссоры со своим работодателем достал гранату, которая взорвалась у него в руках. В результате взрыва мужчине оторвало правую руку по предплечье.

В Запорожье разоблачили группу лиц, которые занимались выращиванием, поставкой, хранением и сбытом конопли. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 млн грн.